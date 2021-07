Apotheke am Markt : Spendenübergabe an das Frauenhaus Rheydt

Die Spendenübergabe erfolgte in der Markt-Apotheke. Foto: Markt Apotheke

Mönchengladbach Jedes Jahr sammelt die Mönchengladbacher Apotheke am Markt Spenden für einen guten Zweck. Dieses Mal ging das Geld an das Frauenhaus in Rheydt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Apotheke am Markt sammelt jedes Jahr im Dezember bei der Abgabe von Jahreskalendern freiwillige Geldspenden für eine ausgesuchte, gemeinnützige Organisation. Am Ende der Aktion verdoppelt Inhaber Jörg Maibaum die Summe noch einmal. Dieses Mal kam eine Spende von 2000 Euro zusammen, die für das Frauenhaus in Rheydt vorgesehen waren.

Infolge der Lockerungen konnte Jörg Maibaum die Spende nun auch persönlich an Maike Wöllner vom Frauenhaus übergeben. „Das Thema häusliche Gewalt ist während der Corona-Krise durch Quarantäne, beengte Lebensumstände, finanzielle Sorgen, fehlende Kinderbetreuung oder wenig Rückzugsmöglichkeiten innerhalb der Familien noch einmal aktueller geworden“, sagt die Apotheke.

Zudem habe laut Untersuchungen zum Thema Gewalt gegen Frauen hat jede vierte Frau in Deutschland Formen körperlicher oder sexueller Gewalt durch Beziehungspartner erlebt, teilt die Apotheke weiter mit. Das habe die Mitarbeiter der Apotheke dazu bewogen, in diesem Jahr das Frauenhaus finanziell zu unterstützen. Die Einrichtung in Rheydt kann acht Frauen und deren Kindern eine geschützte und anonyme Wohnmöglichkeit bieten. Das Frauenhaus ist zu jeder Uhrzeit erreichbar unter 02166 16041.

(RP)