20.000 Fans feierten in Mönchengladbach Diese Würdigung erhielt Apache 207 für sein ausverkauftes Konzert im Sparkassenpark

Der Hype um den Künstler zahlte sich aus: Am Samstag, 20. Mai, feierte der 25-jährige Musiker mit 20.000 Fans im Sparkassenpark auf einer Bühne, die wie eine Tankstelle gestaltet war. Das Konzert überzeugte, zog Menschen verschiedenen Alters an. Am Rande der Show bot sich dann noch eine treffende Award-Verleihung. Michael Hilgers überreichte Apache 207 einen schwarzen Hockeyschläger mit goldener Schrift: „20.5.2023 Sold out Mönchengladbach“ steht darauf.