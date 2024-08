Mordversuch in Mönchengladbach 21-Jähriger nach Hammer-Attacke in Psychiatrie eingewiesen

Der 21-jährige Mann, der im Gladbacher Hauptbahnhof am 30. Juli einen Bundespolizisten angegriffen hat, ist jetzt auf richterliche Anordnung bis auf Weiteres in eine geschlossene psychiatrische Forensik eingewiesen worden. Das melden Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung. Der entsprechende Antrag wurde demnach bereits am Dienstag umgesetzt.