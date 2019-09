Prozess : Angeklagter Mönchengladbacher nahm Heroin und Kokain

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher soll bereits mit 13 in Kontakt mit Drogen gekommen sein. Jetzt muss er sich auch wegen Beteiligung an einem Mordversuch verantworten.

Im Prozess wegen Beteiligung an einem Mordversuch, erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung hat der Staatsanwalt am Montag zunächst weiteres Prozessaktenmaterial an die Kammer übergeben. Dieses enthielt das Ergebnis weiterer polizeilicher Ermittlungen zu 1400 ausgetauschten Whats-App-Nachrichten der drei Angeklagten. Da darunter viele Sprachnachrichten seien, sei noch nicht alles verschriftlicht, die Verteidiger erhalten das übrige Material daher digital. Zudem machte ein Angeklagter aus Mönchengladbach Angaben zu seiner Person, zwei weitere Männer behalten sich weiter vor, später auszusagen.