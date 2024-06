Europawahl 2024 in Mönchengladbach So schwarz ist die Stadt ein Jahr vor der Kommunalwahl

Das Gemeinschaftszentrum Westend war bei der Europawahl 2024 in Mönchengladbach ein ganz besonderes Wahllokal. Der dortige Wahlvorstand war einer der ersten, der sein ausgezähltes Ergebnis übermittelte, und zwar nach nicht einmal einer halben Stunde. Aber dort war zum ersten Mal überhaupt in einem Wahlbezirk die AfD stärkste politische Kraft mit 22,5 Prozent. Dafür sorgten zwar in Summe nur 34 Wähler für die AfD, aber die anderen Parteien haben dort eben noch weniger Stimmen bekommen. Und es blieb nicht das einzige Wahllokal mit diesem Ausgang. Statistische Ausreißer? Wer in den etablierten Parteien so denkt, ist mit naiv wohlwollend umschrieben. Vielmehr taugt das Ergebnis aus dem Westend, wo es paradoxerweise gerade besonders viele Fördermittel auch von der EU für die Umgestaltung gegeben hat, als Alarmsignal. Das Wahlergebnis in Mönchengladbach kennt vor allem drei Verlierer, die nicht nur in Berlin bei der Bundestagswahl 2025, sondern auch in Mönchengladbach bei der Kommunalwahl um ihre Mehrheit bangen müssen.