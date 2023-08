Fotos aus Mönchengladbach Mit den Amphibien-Rangern unterwegs an der Niers

18 ehrenamtliche Amphibien-Ranger sind dieses Jahr in Mönchengladbach ausgebildet worden. An der Niers gaben der Nabu, die Untere Naturschutzbehörde und zwei Rangerinnen einen Einblick in ihre Arbeit.

Diese kleine Kröte hat Amphibien-Rangerin Uschi Hofmann im Dickicht gefunden: „Man kann schon die leicht warzige Haut erkennen und die tollen bernsteinfarbenen Augen", schwärmt sie.