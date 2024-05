Ergebnis der Amphibienschutzaktion Nabu registriert besonders viele Bergmolche in Mönchengladbach

In Wanlo, wo der Schutzzaun für drei Monate an der Kuckumer Straße stand, sind 2840 Amphibien gezählt worden – und damit fast 40 Prozent mehr als im Vorjahr (2058). Die Zahl der Erdkröten (plus 64 Prozent) und Grasfrösche (plus 29 Prozent) ist gestiegen, die Zahl der Teichmolche gesunken (minus 19 Prozent). 2021 wurden ähnlich viele und 2022 sogar deutlich mehr Tiere dort abgesammelt und sicher über die Straße gebracht.