Aktion in Mönchengladbach Nabu baut wieder Schutzzaun für Amphibien auf

Entlang der Louise-Gueury-Straße (Herzpark Hardterwald) bauen die ehrenamtlichen Kräfte den Zaun am kommenden Samstag, 27. Januar, ab 9 Uhr auf. Treffpunkt ist der Parkplatz des Herzparks. An der Kuckumer Straße in Wanlo erfolgt der Aufbau zwei Wochen später. Am Karnevalssamstag, 10. Februar, 9 Uhr, treffen sich die Helfer um 9 Uhr am Parkplatz des Golfclubs.