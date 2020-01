Logistikzentrum in Rheindahlen : Neuer Leiter, weniger Mitarbeiter bei Amazon

Mönchengladbach Torsten Pennartz hat die Leitung des Logisitkzentrums übernommen, in dem nach dem Weihnachtsgeschäft jetzt 1850 Mitarbeiter beschäftigt sind. Auch die Lkw-Führung soll sich verbessern.

Das Logistikzentrum des Online-Händlers Amazon in Rheindahlen hat einen neuen Leiter. Torsten Pennartz hat wie geplant den Chefposten von Ernst Schäffler übernommen, der nach dem Betriebsstart des Logistikzentrums den Standort wieder verlassen hat. Pennartz (40) ist Chef von jetzt 1850 Mitarbeitern, die in dem Zentrum arbeiten. Damit hat sich der Mitarbeiterbestand nach dem Weihnachtsgeschäft deutlich reduziert. In den Monaten vor Weihnachten waren inklusive Aushilfe Konzernangaben zufolge zwischen 2200 und 2300 Mitarbeiter in dem Neubau beschäftigt. Davon waren 400 bis 500 als Saisonarbeitskräfte befristet eingestellt. Bei einem Großteil dieser Mitarbeiter wurde der zum Jahresende auslaufende Vertrag nicht verlängert.

Wie der neue Standortleiter Pennartz (er war vorher bereits stellvertretender Leiter) versichert, hat Amazon mit der aktuellen Mitarbeiterzahl den Stand erreicht, die im Jahr über dort arbeiten werden. Im vierten Quartal zum Weihnachtsgeschäft steigt dann die Mitarbeiterzahl wider an. „Das Volumen geht außerhalb dieser Zeit runter, deshalb können wir dann nicht alle befristeten Verträge verlängern“, sagt Pennartz. Der arbeitsreichste Tag war Dienstag, 17. Dezember. An diesem Tag verließen 340.000 Pakete das Logistikzentrum. „Damit haben wir an dem Tag eine Auslastung von 95 Prozent erreicht“, sagt Pennartz.

Insgesamt hat die Ansiedlung auf der Grünen Wiese in Rheindahlen im vergangenen Jahr für einen immensen Jobboom gerade gesorgt, von dem vor allem Arbeitslose aus Mönchengladbach profitiert haben. 1452 Angestellte in dem Zentrum waren vorher ohne Job gewesen. Und davon waren wiederum zwei Drittel zuvor Kunden beim Jobcenter. Sie waren also langzeitarbeitslos – jetzt nicht mehr.

Torsten Pennartz ist neuer Standortleiter des Amazon-Logistikzentrums in Rheindahlen. Foto: Amazon

Foto: Bauch, Jana (jaba)