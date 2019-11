Gebäude erstrahlen in Orange : Ein Leuchtzeichen gegen Gewalt

Schirmherrin Petra Heinen-Dauber (l.) und die Organisatorinnen der „Orange Day“-Aktion in Mönchengladbach. Foto: Maren Könemann

Mönchengladbach Am „Orange Day“ am 25. November erstrahlen viele Gebäude in der Stadt orange. Am sogenannten „Orange Day“ wird so weltweit auf das Thema „Gewalt gegen Frauen“ aufmerksam gemacht.

Zehn Gebäude sollen am 25. November leuchten. In orange, der offiziellen Farbe des internationalen Tags gegen Gewalt gegen Frauen. Am sogenannten „Orange Day“ wird so weltweit auf das Thema aufmerksam gemacht. In Paris, in Rio de Janeiro – und seit vergangenem Jahr auch in Mönchengladbach, organisiert von drei Frauenvereinen, den Soroptimisten Mönchengladbach und den beiden Zonta Clubs Mönchengladbach.

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO erfahren weltweit 35 Prozent aller Frauen Gewalt. Es geht um Körperverletzung, Vergewaltigung, Zwangsheirat, Stalking, sexuelle Belästigung und Nötigung. „Die Dunkelziffer ist natürlich noch viel höher“, sagt Daniela Dienst vom Zonta Club. Das läge oft daran, dass sich viele Frauen nicht trauen würden, darüber zu sprechen, sagt Odenkirchens Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber. Sie hat deshalb die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen.

Angestrahlt werden ab 17 Uhr das Kühlenquartier, das Stadttheater Rheydt, das Minto Einkaufszentrum, die Kaiser-Friedrich-Halle, die Textilakademie, ein Teil der Hochschule Niederrhein, das Architektengebäude von Abdel Hamid, die Stadtbibliothek, das Atelierhaus an der Steinmetzstraße und – zur großen Freude der Organisatorinnen – auch das Stadtion von Borussia Mönchengladbach. Zusätzlich informieren rund 30 Frauen zwischen 17 Uhr und 20 Uhr an einem Informations-Stand im Minto über Beratungsstellen für Frauen, die unter Gewalt leiden. Ohne „aggressiv“ Frauen anzusprechen, betont Traute Dornieden vom Zonta Club. Man wolle lediglich da sein, Präsenz zeigen, Frauen die Möglichkeit der Information bieten – das gehe aber natürlich auch anonym.

