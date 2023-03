Mehr Wohnen, weniger Gastro Wie die Zukunft der Gladbacher Altstadt aussehen könnte

Die obere Waldhausener Straße ist schon lange keine reine Partymeile mehr. Das Nachtleben hat dort zwar noch immer einen hohen Stellenwert, doch haben sich an der Straße in Gladbachs Altstadt neben dem Traditionsgeschäft „Raumausstattung Terstappen“ auch erfolgreich junge Unternehmen wie „Raumstark“ oder „Texturelab“ angesiedelt. Und wohnen lässt es sich dort ebenfalls – zumindest in den oberen Stockwerken. Nach Auffassung der „Altstadtinitiative“ ist dieser Wandel der vergangenen Jahre wünschenswert und sollte sogar aktiv vorangetrieben werden. Das haben Mitglieder des Vereins um den Vorsitzenden Stephan Rüland jetzt in einem Leitfaden festgehalten.