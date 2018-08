Altstadt Mönchengladbach

In der Altstadt entsteht „Osser Plätzken“

Mönchengladbach Auf dem Platz zwischen Heinrich- und Gasthausstraße haben die Arbeiten begonnen. Die Nachbarn schaffen sich einen gemütlichen Treffpunkt. Eine Terrasse entsteht, aus Bruchsteinen wird rundherum eine Trockenmauer gebaut.

Der Platz ist klein, dreieckig, von ein paar Bäumen bestanden – unspektakulär. Bis jetzt. Umgeben von Gasthaus- und Heinrichstraße, bot die Fläche jahrelang ein trauriges Bild: zugemüllt, voller Wildwuchs und mit Hundekot gesprenkelt. Seit gestern sind fleißige Menschen dabei, aus dem Heinrichplatz „Osser Plätzken“ zu machen – einen Ort, an dem sich die Nachbarschaft treffen kann. Auf der Fläche, die bis vor kurzem von einem Trafohäuschen besetzt war, entsteht eine Art öffentliche Terrasse. Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt karrten am Montag Sand und Kies für den Untergrund an, ab Dienstag sollen – wenn das Wetter mitspielt – die quadratischen Porphyrplatten, die die Anwohner für ihren Platz ausgewählt haben, gelegt werden.