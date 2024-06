Tag der Architektur in Mönchengladbach Beim Wissenscampus hinter die Fassaden blicken

Ein imposantes Haus im Hardter Wald, eine nachhaltige Kita in Venn, ein gefördertes Wohnhaus am Metzenweg und ein außergewöhnliches Bürogebäude an der Tomphecke stehen bereits seit Längerem fest. Nun ist eines der ambitioniertesten städtischen Projekte hinzugekommen: das Alte Polizeipräsidium an der Theodor-Heuss-Straße, wo mit Fördergeldern aus dem Strukturwandel-Topf ein top-moderner Wissenscampus entstehen soll.