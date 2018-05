Mönchengladbach: Alte Autos und Retro-Radfahrer

Mönchengladbach Die Oldtimerszene hat einen Treffpunkt: den Hugo-Junkers Hangar. Rund 300 Fahrzeuge sammelten sich im Schatten der Tante Ju. Daneben gab es auch alte Fahrräder zu bestaunen, deren Besitzer historische Kleidung trugen.

Das hat auch den Initiatoren des ersten Tweed Rides in Mönchengladbach, Jürgen Fromhold, in seinen Bann gezogen."Das älteste Rad ist von 1935. Wir werden von hier aus nach Schloss Myllendonk über Schloss Lidberg, Haus Horst und Schloss Rheydt fahren", erzählt er. Um das Bild komplett zu machen, tragen die Fahrer natürlich authentische Kleidung aus der Zeit. Für Stefan Willems gehört das dazu. Er trägt Knickerbocker, ein rosa-kariertes Poloshirt und karierte Socken. "Wir haben eine Schneiderin, die uns die Kleidung näht. Wir erzählen lebende Geschichte", sagt er.

Gerd Jaschik ist mit seinem Hochrad gekommen. Unvorstellbar, dass er damit die 30 Kilometer absolvieren will. "Ich fahre damit jeden Tag. Das ist mir in die Wiege gelegt worden", sagt er stolz. Das Lebensgefühl ist auch das, was die Fans der motorisierten Oldtimer fasziniert. "Guck mal, ein alter Fiat!", ruft Andrea Schumacher - auch Tochter Sara ist begeistert. Heute sind sie mit einem alten BMW-Motorrad mit Beiwagen gekommen. "Sonst haben es uns eigentlich die Lkw angetan. Vier Stück haben wir aus den 50er und 60er Jahren", berichtet Stefan Schumacher.