Mönchengladbach: Alphorn und die rheinische Mundart

Mönchengladbach Bürgermeister empfing die Bruderschaften, Schützen- und Heimatvereine zum Start in die Festsaison.

Dass dieser Empfang am "Hochtag von Unges Pengste" als ein Auftakt für alle Bruderschaften, Schützen- und Heimatvereine verstanden werden kann, machte am Pfingstmontag der Besuch deutlich. Aus der ganzen Stadt waren Könige und Präsidenten, Minister und Schützen in die Alte Schule an der Steinstraße geeilt, wo sie Bezirksbundesmeister Horst Thoren als "Brauchtumsparlament" bezeichnete und ihnen den für alle bindenden Charakter von Unges Pengste erläuterte. Außerdem hatte Thoren einige Geschenke mitgebracht: Er überreichte Marc Venten ein neues Unges-Pengste-Stadtschild. Eine große Geldbörse mit Schützen-Motiv bekam Michael Hollmann von der Bolten-Brauerei, um deutlich zu machen, "dass Unges Pengste ein großer Wirtschaftsfaktor ist". Eine weitere Geldbörse ging an NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper. Der hatte im vergangenen Jahr den Spazierstock des langjährigen Landrats Matthias Hoeren bekommen. Den darf nun Hans-Willi Türks tragen.