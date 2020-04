Alltagshelden aus Mönchengladbach : Wem unsere Leser einfach mal „Danke“ sagen wollen

Mönchengladbach Viele Menschen in Mönchengladbach leisten in den Zeiten der Corona-Pandemie großartige Arbeit. Unsere Leser bedanken sich bei ihren Helden des Alltags – egal, ob sie jung oder alt sind.

In der aktuellen Krisenzeit leisten viele Menschen Unersetzbares und stecken dafür selbst jeden Tag zurück. Einige stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, andere sind eher im Verborgenen für die Menschen um sie herum da. Wir wollten wissen: Wer schenkt Ihnen einen Lichtblick oder zaubert Ihnen ein Lächeln ins Gesicht?

Viele Leser, die sich über Facebook auf unsere Frage nach ihren Helden des Alltags gemeldet haben, möchten sich bei den Kindern bedanken — sowohl den älteren, die sie unterstützen und ihnen helfen als auch bei den ganz jungen, die geduldig zu Hause bleiben. Die bei Spaziergängen zusammen bleiben und nicht unnötig trödeln. Die es aushalten, ihre Freunde nicht treffen zu können. Die auf ein „Nein“ mit „Nicht schlimm, ich weiß ja, das ist wegen Corona“ antworten. Und das, obwohl sie zum Teil noch gar nicht richtig verstehen, was es damit auf sich hat.

Auch die Angestellten in Supermärkten, die Paket- und Postboten sowie Busfahrer bekommen von vielen Kommentatoren ein herzliches „Danke“. Tina Beyers, Fahrdienstleiterin eines Unternehmens, das Kinder mit Behinderung — aktuell zur Betreuung — in die Schule fährt, bedankt sich bei ihren Fahrern. „Die meisten von ihnen sind schon Rentner und gehören selbst zur Risikogruppe. Nicht jedes Kind, das wir fahren, kann eine Maske tragen. Und auch, wenn der Sicherheitsabstand während der Fahrt eingehalten wird, muss man manchen etwa beim Anschnallen helfen. Da kommt man sich schon sehr nah“, berichtet die 55-Jährige. „Ich finde das sehr mutig von ihnen, dass sie trotzdem fahren und so dazu beitragen wollen, dass das Unternehmen die Krise übersteht. Ich habe da einen ganz tollen Haufen.“