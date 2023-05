Pollensaison in Mönchengladbach Allergologe rät zu gezielter Immuntherapie

Mönchengladbach · Allergiemittel sind derzeit in ausreichenden Mengen lieferbar. Der Mönchengladbacher Arzt Ralph Köllges sieht die Präparate als sinnvoll in der Akutversorgung an – befürwortet aber dann die Hyposensibilisierung Betroffener.

10.05.2023, 05:10 Uhr

Ralph Köllges in seiner Praxis an der Moses-Stern-Straße Foto: Bauch, Jana (jaba)

Ralph Köllges ist Vorstandsmitglied des Deutschen Allergie- und Asthmabunds (DAAB) mit Sitz in Mönchengladbach. Der Kinder- und Jugendarzt betreut Jugendliche auch im Bereich der Allergologie. Die aktuell knappe Versorgung der gesamten Bevölkerung mit Medikamenten wie Antibiotika, bestimmten Blutdrucksenkern, Schmerzmittel, Magenmittel, Mittel gegen Diabetes und Blutverdünnern bezeichnet er als „Katastrophe“. Das betreffe allerdings nicht die Allergiemittel: „Einzig die Beschaffung von Salbutamol, einem Asthma-Präparat, ist in Form der Inhalationslösung ein bisschen schwierig.“ Als Alternative könnten Patientinnen und Patienten auf die Spray-Form umstellen. „Lieferengpässe sind eine Katastrophe“ Arzneimittel in Mönchengladbach „Lieferengpässe sind eine Katastrophe“ Allerdings, so Köllges, habe die Pollensaison auch gerade erst begonnen. Man könne nicht wissen, wie sich die Situation auf dem Allergiemittel-Markt in vier Wochen entwickle, wenn neben Birke und Hasel dann auch frühblühende Kräuter und Gräser ihre Pollen abgeben: „Wer weiß, was dann auf dem Markt los ist“, sagt der Mediziner. Der Pollenkalender Foto: QUELLE: DEUTSCHER POLLENINFORMATIONSDIENST | FOTO: ISTOCK | GRAFIK: FERL Köllges sieht die Einnahme von Allergiemitteln zur Akutversorgung bei Heuschnupfen als sinnvoll an, befürwortet aber dann eine gezielte Hyposensibilisierung der Betroffenen. Diese sogenannte „Allergen-Immuntherapie“ sei deswegen entscheidend, weil sich aus einem Heuschnupfen auch Kostenpflichtiger Inhalt ein allergisches Asthma entwickeln könne, so Köllges: „Es wächst sich selten aus, wenn Allergien unbehandelt bleiben.“ Zehn Heuschnupfen-Mittel mit Lieferengpässen Engpass bei Allergie-Arzneien Zehn Heuschnupfen-Mittel mit Lieferengpässen Bei der Allergen-Immuntherapie soll sich das Immunsystem an die Allergieauslöser gewöhnen. Hierzu werden dem Körper Extrakte mit dem Allergen zugeführt. Ziel ist es, die Allergiesymptome mittel- und langfristig zu verringern. Eine solche Behandlung, die bei Kindern und Erwachsenen möglich ist, kann etwa drei Jahre dauern. Der Kostenpflichtiger Inhalt DAAB besteht seit 1897. Damit ist er der älteste Patienten- und Verbraucherschutzverband für Kinder und Erwachsene mit Allergien, Asthma oder Chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD).

(sjo)