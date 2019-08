Bei Alberto in Mönchengladbach : Sprachassistent „Alexa“ hilft beim Hosenverkauf

Mönchengladbach Wer Kleidung einkauft, wird oft aktiv von Verkäufern angesprochen und beraten. Beim Gladbacher Hosenhersteller Alberto tut dies neben dem Personal auch Amazons Sprachassistent „Alexa“.

Die Hochschule Niederrhein forscht an künstlicher Intelligenz im Einzelhandel. Der Mönchengladbacher Hosenspezialist Alberto setzt dies in seinem Geschäft an der oberen Hindenburgstraße bereits um. Wie das Unternehmen mitteilte, spricht dort die Sprachassistentin „Alexa“ des Online-Riesen Amazon die Kunden künftig aktiv an. Die Sprachassistentin hilft bereits seit zwei Jahren mit eigens für Alberto entwickelten Fähigkeiten bei Beratung und Auswahl. Jetzt nimmt Alexa den Kunden via eines Sensors aber auch direkt wahr und spricht ihn aktiv und direkt an. Sie liefert Tipps zu Styles, Dessins, Farben und Passformen und animiert dazu, einzelne Stücke der Kollektionen wahrzunehmen und anzuprobieren.