Weltfrauentag in Mönchengladbach Wo Frauen auf Rosen und Diamanten schweben

Bereits ab 12 Uhr bereitet der Künstler Gregor Wosik eine 3-D-Street-Art-Aktion an der Hindenburgerstraße vor. Direkt vor der Hausnummer 57, in der sich das internationale Kulturzentrum Sonnenblume und der Kultursalon befindet, breitet er eine Klebefolie auf dem Boden aus. „Am Ende werde ich einen Diamanten in 3-D darstellen, in dem sich eine Rose befindet. Wenn eine Passantin darauf steht, wird es aussehen, als schwebe sie“, sagt Wosik. In leichten, blauen Linien ist der Diamant bereits vorgezeichnet. Langsam tupft der Künstler rote Farbe dorthin, wo später die Rose zu sehen sein soll.