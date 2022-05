Aktion in Mönchengladbach : Friedensmarsch der Kirche mit 150 Kilogramm Gepäck

Mönchengladbach Vor 75 Jahren wurde das Friedenskreuz erstmals durch die Diözese getragen. Durch den Krieg gegen die Ukraine bleibt es aktuell. Wo es in Mönchengladbach Station machte.

Auf dem Weg von Krefeld über Jülich bis Aachen war in der vergangenen Woche Gladbach einige Tage lang Station für das Aachener Friedenskreuz. Unter dem Leitmotiv „Gib dem Frieden dein Gesicht“ wurden aus diesem Anlass heraus Veranstaltungen in der Citykirche, in Venn, in Hardt und in Rheindahlen angeboten.