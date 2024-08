Afrikafest mit Spendensammlung Wie Mönchengladbacher Kindern in Kenia helfen

Ein Transport mit medizinischen Hilfsgütern für ein Ort in Kenia, den sie 2004 begleitete, markierte für Helmke Priess einen Wendepunkt in ihrem Leben. Nachdem sie dort die Not und das Elend, insbesondere der Kinder hautnah miterleben musste, entschied sie sich, eigene Hilfsaktionen ins Leben zu rufen. Sie gründete einen Verein, der seit 2012 als „Glück für Kenias Kinder“ als gemeinnützig im Vereinsregister eingetragen ist. Seitdem hat der Verein einiges erreicht im Ort Rondo.