Gesundheitsversorgung in Mönchengladbach Ärzte streiken am Brückentag

Genaue Zahlen gebe es nicht, die Ärzte meldeten sich nicht zum Streik an. „Diejenigen, die ihre Arbeit niederlegen, organisieren eine Vertretung für den Tag“, so Theilmeier. Zum Streiktag aufgerufen hatten Ärzteverbände und Kassenärztliche Vereinigungen. Seit zehn Jahren litten die niedergelassenen Ärzte unter den Sparmaßnahmen seitens der Politik und der Krankenkassen, so Theilmeier. Der Protest soll darauf, auf die Inflation, die hohen Energiekosten, die Tarifsteigungen 2024 und auf den Fachkräftemangel aufmerksam machen. In Mönchengladbach sind zurzeit 20 Sitze für Hausarztpraxen unbesetzt.