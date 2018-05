Mönchengladbach: Ärger um eine Zufahrt

Mönchengladbach Der Neubaukomplex mit Supermarkt, Arztpraxen und Wohnungen an der Viersener Straße sorgt bei Anwohnern für Irritationen: Viele Autos sollen über die verkehrsberuhigte Bebericher Straße fahren - im ersten Entwurf war das noch anders.

Das neue Wohngebiet am Wasserturm, bei dem zwischen Viersener und Bebericher Straße Wohnungen, Arztpraxen und Supermarkt entstehen sollen, hat viel Lob erhalten. Auch von Nachbarn an der Bebericher Straße, die aber mit einem Punkt im Bebauungsplan nicht einverstanden sind und diesen Einwand auch in einer Stellungnahme an die Stadt gemeldet haben: Die Anwohner kritisieren, dass die Tiefgarage mit 95 Stellplätzen über die eigentlich verkehrsberuhigte Bebericher Straße angefahren werden soll. Die rund 50 oberirdischen Stellplätze wiederum für den Supermarkt sollen von der Viersener Straße angefahren werden. "Dieses Projekt ist ein großer Gewinn für die ganze Umgebung. Aber warum soll die Tiefgarage nicht auch von der Viersener Straße aus befahrbar sein?", fragt Günter Kaiser, der gemeinsam mit einigen Nachbarn die Einwände erhoben und in der Umgebung Unterschriften gesammelt hat. Rund 200 seien zusammen gekommen.