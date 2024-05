Ärgernis in Mönchengladbach Mann zieht ungestraft blank vor Kindern

Wer häufig in der Rheydter Innenstadt unterwegs ist, kennt diesen Mann: Er steht offensichtlich häufig unter Drogen, redet mit sich selbst und wird dabei auch oft sehr laut. Er ist verwahrlost und uriniert an Hauswänden. Viele Geschäftsleute und Anwohner in Rheydt sind sich einig: „Dieser Mann ist eigentlich ganz arm dran.“