Fahrraddemo : ADFC Mönchengladbach möchte radeln wie in Holland

Rund 30 Fahrradfahrer nahmen an der ADFC-Demo „Radeln wie in Holland“ teil. Sie forderten eine bessere Verkehrsplanung. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Mit Mottotouren möchte der Club auf Verbesserungen im Radverkehr aufmerksam machen. In der Stadt gibt es noch einiges zu tun, großes Vorbild sind die Nachbarn.

Von Eva Baches

Bedeckt und regnerisch, aber zumindest nicht kalt war es an diesem Sonntagnachmittag, an dem sich rund 30 Radfahrer zur dritten Mottotour „Radeln wie in Holland“ versammelten. Passend dazu kamen die Teilnehmer mit orange geschmückten Rädern oder in passenden Kostümen, wie etwa Frau Antje zur Tour.

Einer der Teilnehmer ist Michael Brack. Er trägt einen Strohhut, Stoffhose und eine Tweedweste und hat einen ganzen Laib Käse vorne auf seinem, schon etwas älter aussehenden, Lastenrad. „Ich engagiere mich beim ADFC und beim Radentscheid und wünsche mir, dass es keine 20 Jahre mehr dauert, bis es gute Radwege gibt“, sagt er. Denn wenn man bei größeren Straßen eine Spur wegnehmen und bei schmaleren Straßen Tempo 30 einführen würde, könnte man dort mit einem geschützten Radweg einiges an Sicherheit erreichen, schlägt er vor.

„Man braucht nur zu unseren Nachbarn nach Holland zu schauen. Die haben eine ganz andere Verkehrsplanung. Da wird eher nicht vom Auto her gedacht, sondern vom schwächsten Verkehrsteilnehmer – den Fußgängern oder den Radfahrern. Das wollen wir mit der heutigen Tour zum Ausdruck bringen“, sagt Guido Possehl, Mitglied des Vorstandes des ADFC Mönchengladbach und Tourenwart.

Nach einer kurzen Einweisung setzen sich die Räder Richtung Brucknerallee auf der Fahrradstraße hupend und klingelnd in Bewegung. Hier haben die Radfahrer noch kein großes Problem, dem Motto gerecht zu werden, die Fahrradstraße ist fest in ihrer Hand. Erst als es in Richtung Sonnenhausplatz und Hindenburgstraße, anschließend weiter auf der Bismarckstraße in Richtung Volksgarten geht, wird es ungewohnt, die volle Breite der Spur auszunutzen. Aus diesem Grund sperren die Begleitfahrzeuge der Polizei und die Ordner vom ADFC die Kreuzungen und sorgen für eine sichere Überfahrt.

Diese stellt eine gute Gelegenheit dar, mit weiterem Klingeln und Hupen auf sich aufmerksam zu machen. Die Autofahrer nehmen es positiv zur Kenntnis. Eine Dame im SUV gibt sogar einen Daumen hoch. Weiter geht die Tour zum Volksgarten in Richtung Schloss Rheydt. Hier wird es wieder etwas ruhiger und die Teilnehmer genießen die breiten Wege. Nichts desto trotz sorgt die Tour bei den Sonntagsspaziergängern für Aufsehen. In den Gesichtern der Menschen spiegelt sich Neugier wider und der ein oder andere hätte mit Sicherheit gerne gefragt, was es mit der Tour auf sich hat. Von der Schlossstraße geht es für die Teilnehmer wieder Richtung Rheydt. Auch hier schauen Bewohner aus ihren Fenstern und es gibt Applaus von Passanten. Schlusspunkt ist nach gut einer Stunde der Rheydter Markt.

Rafael Bruch ist zufrieden. Er ist mit seiner Familie gekommen, seine drei Kinder vorne in seinem Lastenrad. „Seit wir die Kinder haben, sind wir sehr interessiert. Durch die Fahrradstraße hat sich schon viel geändert“, sagt er. Für seine Kinder wünscht er sich mehr Flächen und Wege, wo sie sicher und ohne Angst mit dem Fahrrad fahren können.