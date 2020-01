Radwegenetz : ADFC fordert: Radwege vernünftig ausbauen

Mönchengladbach Die Mags will wieder eine wassergebundene Wegedecke entlang der Hubertusstraße herstellen. Das kritisiert der Fahrrad-Club. Er präferiert Asphalt.

Die Mags startet am heutigen Dienstag mit Sanierungsarbeiten entlang der Hubertusstraße. Zwischen dem Hirschweg und der Böningstraße werden der Rad- und Gehweg saniert. Dabei wird die vorhandene wassergebundene Wegedecke auf dem etwa 800 Meter langen Teilstück erneuert.

Wassergebundene Wegedecke heißt: Der Rad- und Gehweg ist wie ein Feldweg, also nicht asphaltiert. Und so wird er auch bleiben. Und genau das kritisiert der ADFC. „In Wäldern und Naturschutzgebieten mag das Sinn machen, aber bei innerstädtischen Radwegeverbindungen ist das inakzeptabel“, sagt ADFC-Sprecher Thomas Claßen. Und der Weg entlang der Hubertusstraße sei eine solche Verbindung. „Da fahren ja nicht nur Ausflügler. Da sind auch Pendler und Schüler mit Fahrrädern unterwegs, die sicher und sauber ankommen wollen“, so Claßen. Auf wassergebundenen Decken bildeten sich schnell Rillen, bei Regen Pfützen. Entlang der Hubertusstraße gebe es zudem noch eine starke Steigung.