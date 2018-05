Mönchengladbach : ADFC-Mitglieder ziehen positives Fazit für 2017

Mönchengladbach Großes Thema am Abend war die Blaue Route.

Die Blaue Route, der positive Mitgliederzuwachs und der Ausblick auf das, was noch kommt, waren die Themen der öffentlichen Mitgliederversammlung des ADFC Stadtverband Mönchengladbach. Der Verein setzt sich für die Interessen der Alltags- und Freizeitradler ein.

Was ist in den vergangenen zwölf Monaten passiert? Das war die Leitfrage des Abends. Dass die Fahrradstraße "Blaue Route", die im September 2017 eröffnet wurde, in der Stadt immer noch heiß diskutiert wird, ist allgegenwärtig. Die Idee der Fahrradstraße stammt vom ADFC und dem "Masterplan 3.0" und fand viele Befürworter in der Politik und der Verwaltung. "Sehr schnell konnte die Blaue Route realisiert werden", sagte Thomas Maria Claßen, Referent für den Bezirk Nord beim ADFC Mönchengladbach. Das Befahren des Mittelstreifens auf der Brucknerallee ist nun nicht mehr erlaubt, sehr zum Ärger vieler Bürger."

Auch die Einbahnstraßen, die zur Blauen Route führen, wurden bei der Versammlung thematisiert. Der Radverkehr soll dort in Gegenrichtung freigegeben werden, damit die Blaue Route von allen Seiten erreichbar ist. Dies stehe bereits auf der Liste des "Masterplans Nahmobilität". "Hier werden wir nochmal nachbohren, damit das vielleicht vorgezogen werden kann", sagte Dirk Rheydt, 1. Vorsitzender des ADFC.



2017 hat der ADFC mit Unterstützung der Stadtsparkasse und der Verkehrswacht ein Lastenrad angeschafft. Zusätzlich wurde ein Tandem sowie ein Liege-Tandem gekauft. Letzteres wurde mit Hilfe der NEW AG finanziert. Die sogenannten "Vitus-Räder" können bei der Radstation am Hauptbahnhof Mönchengladbach und bei der Räderei in Rheydt ausgeliehen werden. Das Liegerad habe bereits einige hunderte Kilometer hinter sich gebracht, weiß Rheydt. "Es wurde häufig ausgeliehen und sehr intensiv genutzt." Aber auch das Lastenrad habe es in sich: "Damit kann man jede Menge transportieren und es kann durchaus eine Alternative zum Auto sein."

Eine positive Entwicklung wies auch der Mitgliederzuwachs auf. "2017 haben wir einen Zuwachs von 22,7 Prozent erreicht", verkündete Claßen. "Damit liegen wir im Landesverband an der Spitze." Derzeit zählt der Verein 562 Mitglieder.

Für die Zukunft hat sich der Stadtverband schon etwas Neues einfallen lassen: Orangefarbene ADFC-Boxen sollen an der Blauen Route, im Hardter Wald, und am Niers-Radweg aufgestellt werden. Darin solle das ADFC-Magazin "Rad am Niederrhein" liegen. Im Vorbeifahren könnten sich die Radler dann eine Ausgabe mitnehmen. "Der Prototyp ist bereits in Produktion", sagt Rheydt. Man warte lediglich noch auf die Genehmigung des Ordnungsamtes.

