Frühwarnsystem in der Pandemie : Abwasser in Mönchengladbach wird auf Coronaviren untersucht

Von der Kläranlage in Neuwerk werden jetzt Abwasserproben für ein Corona-Monitoring genommen. Foto: Niersverband/Jens Perkiewicz

Mönchengladbach Virus-Spuren lassen sich im Abwasser schneller nachweisen als mit dem Schnelltest. So ein Frühwarnsystem soll jetzt auch in Mönchengladbach etabliert werden. Was geplant ist und was das bringt.

Die Kläranlage in Neuwerk ist neuerdings eine Entnahmestelle für Abwasserproben, die dabei helfen sollen, ein Corona-Frühwarnsystem zu implementieren. Das teilte der Niesverband, der diese Kläranlage betreibt, jetzt mit. Hinter den Probenentnahmen, die zweimal wöchentlich über einen Zeitraum von 24 Stunden am Zulauf der Anlage erfolgen, steckt ein Forschungsprojekt namens „Covid­ready“. Ziel davon ist es, praxistaugliche Methoden zu validieren und optimieren, die in gängigen Abwasserlaboren auf simple Weise die Virenlast quantifizieren können. Auch sollen Mutanten nachgewiesen werden können.

Schon vor dem Jahreswechsel hatten sich Stadt und Niersverband für ein Pilotprojekt zum Nachweis von Corona in Abwasser beworben, wurden aber nicht ausgewählt. Jetzt finden im Rahmen eines anderen Projekts doch Entnahmen in Neuwerk und Auswertungen der jeweiligen Proben im Labor statt. Denn beim Forschungsprojekt „Covidready“, das bis zum Frühjahr 2023 läuft, ist von fünf auf neun Monitoring-Standorte aufgestockt worden – und Neuwerk gehört dazu.

Die Proben werden an der Kläranlage in Neuwerk genommen. Foto: Niersverband

Dass ausgerechnet das Abwasser untersucht wird, hängt damit zusammen, dass die meisten Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, den Erreger mit ihrem Stuhl ausscheiden – auch dann, wenn sie keine Symptome haben oder diese erst noch entwickeln. So lassen sich Spuren des Virus mehrere Tage früher nachweisen, als dies mit einem Schnelltest möglich wäre. So können Trends – etwa die Ab- oder Zunahme von positiven Fällen – ebenso früher erkannt werden, wie die Verbreitung von bestimmten Corona-Varianten.

Die EU-Kommission hat daher bereits vergangenes Jahr empfohlen, Kostenpflichtiger Inhalt in allen Städten mit mehr als 150.000 Einwohnern abwasserbasierte Überwachungssysteme aufzubauen. Dazu gehört eine regelmäßige Probeentnahme sowie eine Meldung der Ergebnisse an die zuständigen Gesundheitsämter. Diese können dann anhand der Ergebnisse die Entwicklung verfolgen und werden dabei unterstützt, Entscheidungen zu Maßnahmen zu treffen. Bei „Covidready“ werden zudem Schnittstellen und Kommunikationswege zwischen der Wasserwirtschaft und dem öffentlichen Gesundheitsdienst aufgebaut.

„Neben dem Aufbau eines SARS-CoV-2 Frühwarnsystems ist es denkbar, die Forschungserkenntnisse künftig auch zum Nachweis anderer Viren im Abwasser weiterzuentwickeln“, sagt Sabine Brinkmann, Vorstand des Niersverbandes.

Lesen Sie auch Neue Chancen im Kampf gegen die Pandemie : Warum Coronaviren im Abwasser das perfekte Frühwarnsystem sind