„Jugend musiziert“ in Mönchengladbach : Preisträger geben musikalische Kostproben

Die Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ spielten in der Stadtsparkasse am Bismarckplatz. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die regionalen Preisträger der 57. Auflage des renommierten Wettbewerbs „Jugend musiziert“ verzauberten ihr Publikum in der Stadtsparkasse.

Die Kundenhalle der Stadtsparkasse am Bismarckplatz bot auch in diesem Jahr einen feierlichen Rahmen für das schon traditionelle Abschlusskonzert, das die Musikschule der Stadt gemeinsam mit der Sparkasse für und mit den Preisträgern des Regionalwettbewerbs von „Jugend musiziert“ ausrichtet.

Den Auftakt des Preisträgerkonzertes gestalteten die vier jungen Trompeter Anne Hillebrands, Aaron Lenzing, Emma Pangels und Jakob Winz. Die neun folgenden Auftritte verstanden sich als ein stimmiges „Best Of“, das dem Publikum musikalische Kostproben aus allen geprüften Bereichen des renommierten Musikwettbewerbes bot. So gab beispielsweise Kevin Ha Chong (15) am Klavier die „Prélude cis-Moll op. 3“ von Rachmaninow zum Besten, während Alma Brinkmann, begleitet von Hayato Saßmannshaus am Klavier, ihre Zuhörer mit ihrer gesanglichen Darbietung von „Somewhere Over The Rainbow“ berührte.