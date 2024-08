Hitzewelle in Mönchengladbach Acht Tipps für kühle Orte

Ein Besuch in einer Kirche empfiehlt sich grundsätzlich, besonders aber an heißen Tagen. Denn das dicke Gemäuer sorgt für ein angenehm kühles Klima, direktes Sonnenlicht stört meist auch nur punktuell. Kurzum: Die Bauwerke heizen nicht so auf. Das gilt für viele Kirchen in der Stadt. Wer den Aufstieg auf den Abteiberg nicht scheut, wird belohnt: Denn in der Krypta der Münster-Basilika bleiben die Temperaturen auch an extrem, heißen unter 20 Grad Celsius. Die so genannte Unterkirche wurde etwa um 1100 herum errichtet und ist damit der älteste Ort in der Stadt. Das Münster ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenenden zu den Zeiten der Gottesdienste.