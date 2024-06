Vom Förderschüler zum Jahrgangsbesten Mönchengladbacher macht 1,0er-Abitur - trotz ehemaligen Förderbedarfs

Die Mutter von Anastasios Papadopoulos hat ihm schon früh gesagt, dass er intelligent ist. Geglaubt, sagt Papadopoulos, hat er ihr aber nicht. „Ich hielt mich damals für dumm“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Heute sieht das anders aus. Papadopoulos ist inzwischen 18 Jahre alt. In seiner Freizeit schreibt er gerne Geschichten, interessiert sich für Musik, für Politik und ab und zu auch für Fußball. Und er hat in diesem Jahr sein Abitur an der Hans-Jonas-Gesamtschule Neuwerk gemacht. Ein Abitur, das er als Jahrgangsbester mit 1,0 bestanden hat.