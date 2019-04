Gehölzarbeiten : Anschlussstelle Mönchengladbach-Güdderath auf A61 am Samstag gesperrt

Mönchengladbach Am Samstag werden Aus- und Auffahrten der A61 bei Mönchengladbach-Güdderath teilweise gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Auf der A61 werden am Samstag, 6. April, die Auf- und Ausfahrten der Anschlussstelle Mönchengladbach-Güdderath abwechselnd in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das teilte Straßen NRW mit. Dabei wird von 8 bis 12 Uhr die Ausfahrt und von 12 bis 14 Uhr die Auffahrt in Fahrtrichtung Koblenz gesperrt. In der Fahrtrichtung Venlo wird ab 14 bis 17 Uhr die Auffahrt gesperrt.