Kreuz Wanlo: Lkw kippt bei Unfall auf A61 um

Mönchengladbach Am Samstagabend ist ein 54-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A61 umgekippt. Vermutlich war der Mann zu schnell unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagabend um 20.10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war der deutsche Fahrer mit seinem niederländischen Lkw auf der A61 in Richtung Koblenz unterwegs, als er mit seinem Gespann in einer Rechtskurve umkippte.