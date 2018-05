Mönchengladbach: 600 Besucher kamen zum "e-Marketingday"

Mönchengladbach Sichtbarkeit, Besonderheit und Kundenorientierung - das sind heutzutage die Fähigkeiten von Unternehmen, die auch im Internet erfolgreich sind. Unter anderem diese Devise wurde auf dem e-Marketingday Rheinland deutlich, der mit mehr als 600 Besuchern ausverkauft war und unter dem Motto "Superkräfte für digitale Werbung" stand. Zum achten Mal hatten die rheinischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) zu dieser Fachtagung für kleine und mittelständische Unternehmen eingeladen, dieses Jahr in den Borussia-Park.

Zur Eröffnung warf Kerstin Hoffmann, als "PR-Doktor" eine der bekanntesten Bloggerinnen und Beraterinnen aus dem PR-Bereich in Deutschland, einen Blick in die Zukunft und sprach über "Die Zukunft der digitalen Kommunikation". "Wir befinden uns mitten in einem Wandel, was Medien und Kommunikation angeht, und wir stehen erst am Anfang. Hier gibt es in den Unternehmen verständlicherweise viele Unsicherheiten", erläuterte Hoffmann. "Wer erfolgreiche Kommunikation planen will, muss beispielsweise Entwicklungen wie künstliche Intelligenz im Blick behalten."