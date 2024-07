Rallye der Oldtimer 2CV in Mönchengladbach Wer einmal mit dem „Enten“-Virus infiziert ist ...

Mönchengladbach · Sie ist oft in bunten Farben, ein wahres Raumwunder und mit dem Dach zum Aufrollen ein echter Hingucker: die Ente. Ihre Fans bleiben dem Kult-Auto von Citroen treu. Ein Dutzend dieser Fahrzeuge und ihre stolzen Besitzer nahmen an der 21. Enten-Rallye teil. Start war in Mönchengladbachbach, danach ging es 68 Kilometer auf Tour nach Wegberg.

Der 2CV der französischen Marke Citroen, liebevoll Ente genannt, ist Minimalismus pur. Dass Modell zu fahren, ist ein Lebensgefühl. Am Samstag (6. Juli) trafen sich Fans mit ihren Schätzchen zum Start der 21. Enten-Rallye auf dem Parkplatz des Gartencenters Lenders. Organisator Stefan Schneider gibt mit der Frankreich-Flagge das Signal zum Start. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Eva Baches