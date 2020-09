Auf drei Mönchengladbacher Wochenmärkten gibt es ein neues Gesicht. Der 20-jährige Patrick Roosen aus Brüggen übernimmt den Stand von Helmut Lehnen in Lürrip, Venn und Rheydt. Mönchengladbach ist die erste Stadt, in der er auf den Wochenmarkt fährt. Er ist optimistisch, was die Zukunft der Märkte angeht.

Hinter den LKW kommt noch der lange Markthänger. Fahren darf Patrick Roosen die Kombination noch nicht selbst. Aber er hat klare Vorstellungen von seinem Anbau.