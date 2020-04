Statusbericht : 152 Corona-Infizierte in Mönchengladbach

Am Donnerstag kamen in Mönchengladbach 18 gemeldete Neuinfektionen hinzu. Foto: dpa/Jane Barlow

Mönchengladbach Die Zahl der positiven Nachweise wächst, aber auch die Zahl der Genesenen. Jetzt sind es schon 82.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Donnerstag (Stand: 10 Uhr) 18 neue positive Nachweise auf das Corona-Virus. Am Mittwoch waren es 35 Neuregistrierungen gewesen. Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle auf 235 (Vortag: 217) gestiegen. Aktuell sind 152 Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Zahl der negativen Nachweise hat sich auf 1393 (Vortag: 1351) erhöht. 29 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 474 Personen (Vortag: 456) in Quarantäne. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf insgesamt 82 (Vortag: 80) gestiegen. 34 an Corona Erkrankte liegen im Krankenhaus, am Mittwoch waren es noch 41 gewesen.