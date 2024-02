101. Geburtstag in Mönchengladbach „Dem Segeln verdanke ich mein hohes Alter"

Wache Augen, einen tollen Humor und Freude am Leben und eine tiefe Dankbarkeit, dass er sein langes Leben so gestalten konnte, wie es bisher verlaufen ist, zeichnen Heinrich Offergeld aus. Geht man von seiner größten Leidenschaft, neben der Malerei, dem Segeln aus, dann könnte man sagen, sein Leben ist wie ein Segeltörn: Mal herrscht ruhige See, mal tobt ein Sturm und man muss sich anstrengen, den Kurs zu halten. Aber Heinrich Offergeld hat bisher allen Herausforderungen auf seiner Lebensfahrt getrotzt und den Kurs gehalten.