Mönchengladbach : Tanzen ist das Lebenselixier der 100-jährigen Herta Tillmanns

Mönchengladbach Sie lebt noch in der eigenen Wohnung, hat Karneval bis in die Puppen gefeiert und spielt regelmäßig Bingo bei der Arbeiterwohlfahrt.

Ein liebevoll gedeckter Tisch mit Kaffee und Kuchen in einem Mehrfamilienhaus am Westend. Hier feierte Herta Tillmanns am Mittwoch ihren 100. Geburtstag – in ihren eigenen vier Wänden. Erstaunlich wenn man an ihr Alter denkt. „Ich fühle mich aber nicht wie 100. Ich bin fit, konnte nur letzte Nacht wegen der Aufregung nicht ganz so gut schlafen“, erzählt sie. Und fit ist Tillmanns wirklich. Ihrem hohen Alter zum Trotz fährt sie regelmäßig mit dem Bus bis zur Awo. Egal ob zum monatlichen Bingo oder zum Tanzen: Die Veranstaltungen bei der Arbeiterwohlfahrt halten sie auf Trab. „Ich habe mein Leben lang getanzt. Tango und Slowfox sind mein Lebenselixier“, sagt sie. Ihre Schwiegertochter Marlis Tillmanns unterstützt die lebensbejahende und aktive Lebensweise: „Wir wollen, dass sie sich ihre Selbstständigkeit erhält und auch so lange wie möglich alleine in ihrer Eigentumswohnung lebt. Das ist das aller wichtigste und mit Sicherheit einer der Gründe, warum sie so alt geworden ist!“