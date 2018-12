Mönchengladbach: 100 Jahre – ein Grund zu feiern

Mönchengladbach Elisabeth Neuenhofer feiert am Sonntag ihren 100. Geburtstag mit ihrer Familie. Deren Zusammenhalt war ihr immer wichtig.

Der Niederrhein und Mönchengladbach waren immer die Heimat von Elisabeth Neuenhofer. Am 30. Dezember 1918 wurde sie in Waldhausen als jüngstes von 13 Kindern geboren. Sie weiß sogar noch genau den Wochentag: „Ich bin an einem Montag geboren.“, sagt sie. Ihre Geschwister gaben ihr den Spitznamen „Dat Kleen“. In Waldhausen ging sie auch zur Schule. Nach der Schule machte sie ein Lehre zur Schneiderin. „Wir hatten zwei Meisterinnen. Sie waren streng, aber ich habe viel gelernt. Was die eine nicht konnte, hat mir die andere erklärt“, sagt sie. „25 Pfennig haben wir damals pro Stunde bekommen“, fügt sie hinzu. Nach ihrer Lehre nähte sie für die Nachbarschaft und für ihre Familie.