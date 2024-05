1. Mai in Mönchengladbach Demonstrieren für „Mehr Zeit mit Papa“

Für Frederik ist dieser 1. Mai in doppelter Hinsicht ein besonderer Tag: Es ist sein Geburtstag, und er ist zum ersten Mal bei einer Demonstration dabei. Zusammen mit seinem Bruder Benedikt (9) und seinem Vater Timo zieht der gerade Siebenjährige vom DGB-Haus an der Rheydter Straße zum Marktplatz. „Es ist wichtig, dass die Kinder auch mal eine Demonstration erleben“, sagt ihr Vater. Die Jungen haben Plakate gebastelt. Darauf ist zu lesen: „Mehr Zeit mit Papa“. Daneben haben sie einen Fußball und Bausteine gemalt. Das ist ihr großer Wunsch und gleichzeitig ihre Forderung an die Arbeitgeber.