Deutscher Allergie- und Asthmabund Mönchengladbach : Ein ganzer Tag voll mit Informationen zu Allergien

Pollenallergie ist eines der Themen, die beim Online-Allergietag behandelt werden. Foto: dpa, Patrick Pleul

Mönchengladbach 1800 Gäste haben sich bereits zu einer Veranstaltung angemeldet, die der Allergie- und Asthmabund am 21. Juni im Internet anbietet. Weitere sind willkommen. Sie können sich Vorträge zu einem Dutzend Themen rund um Allergien anhören.

Leer war es eigentlich nie bei den Allergietagen, die der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) in der Vergangenheit veranstaltet hat. Bis 1200 Besucher informierten sich in der Bonner Beethovenhalle über neue Erkenntnisse und Therapiemöglichkeiten zu Allergien, berichtet DAAB-Mitarbeiterin Sonja Lämmele. Doch die Veranstaltung, die der in Mönchengladbach ansässige Bund für den 21. Juni plant, sprengt schon jetzt den gewohnten Rahmen. „Die Resonanz ist riesig, wir haben bereits 1800 Anmeldungen“, berichtet Lämmel. Platzprobleme wird es nicht geben, denn dieser Beratungs- und Infotag wird erstmals virtuell im Internet über die Bühne gehen. Von 10 Uhr bis 21.15 Uhr geben Referenten in vier Themenblöcken Auskunft rund um die Themen Allergien, Asthma, Urtikaria und Neurodermitis. Die Vorträge sind nach Angaben des DAAB kostenfrei und sollen nach dem 21. Juni noch zwei weitere Tage anzusehen sein.

Das potenzielle Publikum dafür ist groß. „In Deutschland leiden circa 25 Millionen Menschen unter Allergien“, sagt zumindest der DAAB. Jeder Dritte leide unter einer Lebensmittel-Unverträglichkeit. Grundnahrungsmittel wie Milch, Eier, Soja oder Nüsse bereiteten Probleme. Auch bei Allergien im Erwachsenenalter sieht der DAAB einen Anstieg. Mittlerweile reagierten rund 60 Prozent der Pollenallergiker in Deutschland auch auf Lebensmittel allergisch.

Entsprechend sind auch die Themen, die beim Online-Allergietag, veranstaltet gemeinsam mit der Krankenkasse Barmer, behandelt werden: „Lebensmittel-Allergien – endlich heilbar?“ „Wundermittel Probiotika?“ „Pollenallergie - Was hilft wirklich bei Heuschnupfen?“ „Asthma & Allergien in Zeiten der Corona-Pandemie“ – all das und noch einiges mehr steht auf dem Zettel.