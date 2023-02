Autounfall in Mettmann 18.000 Euro Schaden nach Abbiegeunfall

Am Montagnachmittag, 20. Februar, gab es einen Verkehrsunfall im Mettmanner Stadtteil Metzkausen an der L 239. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 59-jähriger Düsseldorfer gegen 15.20 UHr mit seinem VW Passat die Ratinger Landstraße in Richtung Mettmann. In Höhe der Einmündung zur Kantstraße wollte er links abbiegen. Dabei missachtete er den entgegenkommenden Mercedes Benz einer 36-jährigen Erkratherin – und stieß frontal mit diesem zusammen.