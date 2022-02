Leibnizstraße : Zwei Kräder und vier Pkw-Räder verschwunden

Erkrath In mehreren Städten des Kreises Mettmann werden immer wieder Motorräder aus Tiefgaragen gestohlen. Am hellichten Tag haben Unbekannte jetzt erneut in Hochdahl zugeschlagen.

(RP) In der nur kurzen Zeit zwischen 7.30 und 13.20 Uhr am Dienstag (15. Februar) sind bislang noch unbekannte Täter in eine verschlossene Tiefgarage an der Leibnizstraße 81 eingedrungen und haben neben einer noch nicht ein Jahr alten, orangefarbigen KTM 1290 SuperDuke R im Wert von rund 18.000 Euro auch eine knapp vier Jahre alte, schwarze Kawasaki Z650 mit einem Zeitwert von etwa 6.000 Euro mitgenommen. Zusätzlich verschwand auch ein Komplettsatz von 18-Zoll-Alu-Rädern, passend für einen Mercedes der B-Klasse, im Wert von etwa 2000 Euro. Wie die Täter in die per Rolltor gesicherte und nur mit Schlüssel zugängliche Tiefgarage gelangten, ist noch nicht geklärt. Um die mit zusätzlichen Schlössern an den Betonwänden der Garage angeketteten Motorräder verschiedener Besitzer entwenden zu können, wurden stählerne Wandhaken abgesägt oder abgeflext. Wahrscheinlich sind die zwei Maschinen dann, samt ihren Schlössern, wie auch die vier Pkw-Räder, in einen Transporter geladen worden. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Erkrather Polizei wurden eingeleitet, beide Motorräder und deren Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei sucht nun dringend nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.