Mann fällt von Fahrradstange : Zwei Betrunkene verursachen Fahrrad-Unfall

Am frühen Montagmorgen sind zwei alkoholisierte junge Männer mit dem Rad auf der Peckhauser Straße in Mettmann gestürzt. Wie die Polizei berichtete, waren der 23- und 25-Jährigen gegen 5 Uhr morgens zu zweit auf einem Fahrrad unterwegs gewesen. Der 23-jährige Mann hatte auf der Fahrradstange gesessen und fiel während der Fahrt herunter. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Beamten stellten bei einem Test 1,98 Promille Alkohol im Blut fest. Auch der 25-jährige Mettmanner, der am Lenker des Fahrrads gesessen hatte, war alkoholisiert: Sein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Er wurde zur weiteren Beweisführung auf die Polizeiwache Mettmann gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein und stellten seinen Führerschein sicher. Dem Mettmanner wurde bis auf weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.