Feste feiern in Mettmann Jetzt zur Marktsitzung im November anmelden

Mettmann · Der Marktplatz war sehr wichtig für die Städteentwicklung. Noch heute ist er Marktplatz ein wichtiger Platz in der Stadt. Anlässlich der 600-Jahrfeier rückt er in Mettmann neu in den Mittelpunkt.

26.06.2024 , 12:00 Uhr

Mettmanns Markt in der Oberstadt wird zum Schauplatz einer Marktsitzung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Bekanntermaßen schrappt die Stadt am Bankrott vorbei und deshalb wird versucht, die verbliebenen Geldreserven beieinander zu halten. Für das Jubiläum „600 Jahre Freiheit“, das Mettmann ab Sommer 2024 bis Sommer 2025 begehen will, bleibt also seitens der Verwaltung kaum Spielraum. Damit es trotzdem festlich wird, ist die Initiative der Einwohner gefragt. Samstag, 28. September, 10 bis 15 Uhr, wird der Marktplatz an St. Lambertus Schauplatz für eine „Große Marktsitzung“. Die Veranstaltung ist Teil des Jubiläums „600 Jahre Freiheit Mettmann“, durchgeführt von der Stadt in enger Zusammenarbeit mit der Kulturinitiative ME:ET. Der Marktplatz einer Stadt spielte als Ort der vielen Begegnungen, des Handels und des Austausches untereinander schon immer eine zentrale Rolle. Er bringt Menschen zusammen. Er belebt die Stadt. Der Gedanke des bunten Miteinanders soll aufgegriffen und von Privatleuten, Vereinen, Projektfreunde, Hobbyhandwerken, Kunst- und Kulturinteressierten umgesetzt werden. Sie sind eingeladen, sich mit einem eigenen Sitzmöbelstück an der Marktsitzung zu beteiligen. Die selbst gestalteten Objekte werden auf dem Marktplatz ausgestellt, begleitet von einem kulturellen Rahmenprogramm – geplant ist unter anderem eine szenische Lesung. Kinder können direkt vor Ort alte Stühle in bunten Farben bemalen. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der evangelischen Kirche statt. Wer aktiv an der Marktsitzung mit einem eigenen Sitzobjekt teilnehmen möchten, wird gebeten, sich mit dem entsprechenden Formular im Vorfeld anzumelden. Die Anmeldung kann per E-Mail bis zum 1. September 2024 an kultur@mettmann.de geschickt werden. Anschließend werden weitere Informationen zur Veranstaltung verschickt. Die Organisatoren freuen sich, die Bürger als aktiv Teilnehmende und als Besucher begrüßen zu dürfen. Das Anmeldeformular zur „Großen Marktsitzung“ ist auf der Homepage der Stadt zu finden.

(von)