Die Meinung junger Mettmanner zählt Zukunftsausschuss findet Ideen für Mettmann

Mitte Mai trafen sich die ersten Teenager, um gemeinsam einen Zukunftsausschuss zu bilden. In diesem „Modell für morgen“ geht es um eine Verbindung individueller Pläne, Ideen und Modelle in einer Gruppe junger Leute, die konkret Mettmanns Zukunft gestalten wollen. Das sind nicht theoretische Gedankenspiele, sondern konkrete Aktionen. Der Zukunftsausschuss am Mehrgenerationenhaus organisierte bereits an der Carl-Fuhlrott-Realschule die Antirassismus-Aktion „Blühen und Geniessen“, feierte mit Gleichaltrigen eine Beach-Party im Naturfreibad, organisierte ein Skater-Event sowie Parkour-Training und hätte auch gerne Anfang August die aufgehübschte Dirtbike-Strecke am Stadtwald feierlich in Betrieb genommen, hätte der Dauerregen keinen Strich durch die Rechnung gezogen. Außerdem gibt es Verschönerungspläne fürs MGH und eine Herbstferienfahrt nach Südfrankreich, wie MGH-Chef Axel Meven berichtet.