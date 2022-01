Lichtgeschwindigkeit für Mettmann : Nun ist glasklar: Die Glasfaser kommt

Wer in Metzkausen und Obschwarzbach unterschrieben hat, bekommt ein Glasfaserkabel bis ins Haus. Foto: dpa/Uwe Anspach

Mettmann In Metzkausen und Obschwarzbach werden fünf Millionen Euro in das schnelle Datennetz der Zukunft investiert. Nach Angaben von Stadt und Unternehmen haben mehr als 33 Prozent der Anlieger für zwei Jahre unterschrieben.

Von Dirk Neubauer

Ein leises, höchst inoffizielles „Yup“ gab es schon am 14. Dezember, einen Tag nach Ablauf der Zeichnungsfrist. 33 Prozent Abschlussquote erreicht. Aber alle Experten warnten davor, das zu kommunizieren. Erst müssten alle online im Netz abgeschlossenen Verträge auf ihre Gültigkeit geprüft werden. Das ist mittlerweile geschehen und nun ist klar: Metzkausen und Obschwarzbach bekommen Internet in Lichtgeschwindigkeit. Für rund fünf Millionen Euro wird die Deutsche Glasfaser kostenlos Lichtwellenleiter bis in die Häuser und Wohnungen von allen verlegen, die für mindestens zwei Jahre unterschrieben haben.

Bürgermeisterin Sandra Pietschmann ist begeistert, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung: „Es war schon eine knappe Sache und wir haben bis zuletzt im Team der Wirtschaftsförderung daran gearbeitet und mitgefiebert, dass genügend Bürgerinnen und Bürger in den Ortsteilen sich für einen Anschluss entscheiden.“ Pietschmann verbindet ihren Erleichterungsseufzer mit einem Dank an alle Unterstützer und nennt die Bürgervereine in Metzkausen und Obschwarzbach, Mettmann-Sport und die Junge Union. Und dann verspricht die Bürgermeisterin: „Wir werden auch weiterhin daran arbeiten, möglichst allen Mettmannerinnen und Mettmannern ein Angebot für einen Glasfaseranschluss zukommen zu lassen. Das wird noch dauern, doch wir bleiben am Ball.“

Info Ab jetzt läuft die Nachspielzeit Anschluss und Abschluss Interessierte Bürger haben noch einige Wochen lang die Chance, auf den fahrenden Glasfaserzug aufzuspringen. Nach Auskunft der Projektmanagerin Serpil Durmaz besteht diese Möglichkeit ab sofort bis bis zum Samstag, 19. Februar 2022. Hierzu haben der Servicepunkt am Rewe Supermarkt, Steinesweg 2-4, Mettmann und der Servicepunkt Ob- und Niederschwarzbach, Sudetenstraße 1, Mettmann, am 19. Februar 2022 jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Termine für eine kostenlose Beratung können Hausbesitzer, Wohnungseigentümer und Mieter unter Telefon 02861 8133427 vereinbaren. Falls sich Mieter für einen Glasfaseranschluss interessieren muss der Vermieter zustimmen.

In die Freude stimmt auch Gregor Neumann ein, der Vorsitzende des Bürgervereins Metzkausen: „Ich bin sehr froh, dass wir es gleich im ersten Anlauf geschafft haben. So behalten unsere Stadtteile Metzkausen und Obschwarzbach für viele Jahre den Anschluss an die Zukunft.“ Deshalb schließt Neumann auch ausdrücklich den Bürgerverein Obschwarzbach in die Erleichterung ein. Dort hatten die Anlieger schon wesentlich eher die notwendige Mindestzahl der Verträge unterschrieben.

Freuen sich auf die Glasfaser: (v.l.) Bürgervereinsvorsitzender Gregor Neumann, Bürgermeisterin Sandra Pietschmann und Managerin Serpil Durmaz. Foto: Dirk Neubauer

Mit der erfolgreichen Nachfragebündelung startet der Ausbau des Glasfasernetzes in Metzkausen und Obschwarzbach. Projektleiterin Serpil Durmaz sagt: „Deutsche Glasfaser beginnt zunächst mit der Planung der Bauarbeiten – angefangen mit der Festlegung des Standortes für den Glasfaserhauptverteiler bis hin zur Vorbereitung des Tiefbaus.“ Dieser Hauptverteiler bilde das Zentrum des Glasfasernetzes im Ort und sei eines der ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus.

„Anschließend beginnt der Baupartner von Deutsche Glasfaser mit den Tiefbauarbeiten und verlegt vom Hauptverteiler aus die FTTH-Glasfaserleitungen.“ Der englische Ausdruck „Fiber To The Home“ bedeutet übersetzt „Glasfaser bis ins Haus“. „Die Deutsche Glasfaser informiert alle Haushalte, die einen Vertrag unterzeichnet haben, vorab über die einzelnen Schritte und klärt mit ihnen die Details.“

Aus Sicht der Verbraucher lohnt es sich, einen Glasfaseranschluss im Haus zu haben. Finanziell ist kaum ein Unterschied zu alter, langsamerer Datenübertragung via Kupferkabel. Ein Vorstandsmitglied des Bürgervereins Metzkausen hat nachgerechnet. In Zeiten der Pandemie hatten viele Familien die Grenzen ihres Netzwerks erfahren. Heim-Büro und Schule zu Hause mit Live-Videoübertragungen ließen viele Systeme einfrieren oder zusammenbrechen.