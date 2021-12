Weihnachtsmarktbilanz 2021 : Zufrieden mit dem Blotschenmarkt

Ehrenblotsche für Elektromeister Udo Tremel: Er ist einer der wichtigsten Helfer, denn ohne Strom kein Blotschenmarkt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Organisatoren und Aussteller haben die schwierigen Bedingungen gemeistert. Selbst das komplett verregnete erste Wochenende konnte die positive Bilanz von Florian Peters nicht wesentlich trüben.

Von Hanna Eisenbart

Bei der Bilanz des Blotschenmarkts begrüßte Cheforganisator Florian Peters sein Team, Vertreter von DRK, Ordnungsamt, der Ordnungsdienste, der Aussteller, von Mettmann Impulse und Bürgermeisterin Sandra Pietschmann. Doch bevor Peters ins Detail gehen konnte, ließ Peter Ratajczak eine Kanonade der Erinnerungen los und blickte zurück in das Jahr 1972 und auf die Entstehung des Blotschenmarktes.

Vor 49 Jahren gab es in NRW nur in Köln und Münster einen Weihnachtsmarkt und dann eben in Mettmann – gegründet von der damaligen Werbe- und Parkgemeinschaft, in der alle etablierten Geschäftsleute organisiert waren, in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Kreissparkasse. Letztere kündigte ihre Mitarbeit im Jahr 1996 und eine Neuaufstellung war erforderlich. Die Werbegemeinschaft, nunmehr Mettmann Impulse, stellte ein Team zusammen und Udo Tremel war schon von 1976 an dabei – mit seinem Fachbetrieb für Elektrotechnik einer der wichtigsten Helfer, denn ohne Strom konnte keine der Blotschenmarktbuden arbeiten.

Für diese langjährige Mitarbeit verlieh ihm das Blotschenmarktteam den „Goldenen Blotschen“. Gerührt nahm Udo Tremel die Ehrung an, die mit einem Scheck über 500 Euro ist, und versprach, auch weiterhin seine Tatkraft in den Dienst des Blotschenmarktteams stellen. Dann konnte Florian Peters den Blotschenmarkt 2021 Revue passieren lassen. Allein die Vorbesprechungen in Zeiten von Corona lieferten ein Hin und Her. In vielen Städten hatte man sich entschlossen, die Weihnachtsmärkte nicht zu öffnen, doch das Team um Florian Peters hatte die begründete Hoffnung, trotz vieler Unsicherheiten in Mettmann den beliebten vorweihnachtlichen Treffpunkt organisieren zu können – und der Erfolg gab ihnen Recht.

Weder das Rote Kreuz noch die Ordnungsdienste, die die Besucher vor Einlass auf 2G kontrollierten und die Armbändchen ausgaben, noch das Ordnungsamt mussten über außergewöhnliche Vorfälle berichten. Selbst das komplett verregnete erste Wochenende konnte die Bilanz nicht wesentlich trüben. Peters dankte seinem Team außerordentlich für die Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft, mehr oder weniger rund um die Uhr.

Natürlich gab es immer wieder Einschränkungen. So war aus Sicherheitsgründen keine Bühne aufgestellt worden, um zu dichte Menschenansammlungen zu vermeiden. Aber, wie der Tausendsassa Corell, der die musikalische Unterhaltung organisierte, feststellte, waren die etwas kleineren und an unterschiedlichen Orten stattfindenden Musikbeiträge fast noch schöner. Gudrun Schmittat, der Weihnachtsmann, war begeistert, weil sie so viele leuchtende Kinderaugen gesehen hatte, ebenso wie Solveig Clausen, die wieder die Aktion Tannenbaumschmuck stets unter ihre Fittiche genommen hatte.