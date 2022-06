Gesundheit in Mettmann : Zu hohe Kosten: EVK schließt sein Bewegungsbad

Gesundheit in Mettmann

Mettmann Bislang gehörte das kleine Bewegungsbad mit angenehm warmen Wasser fest zum Gesundheitsangebot des Evangelischen Krankenhauses in Mettmann. Doch nun wird dort für immer das Wasser angelassen. Die teure Energie lasse den weiteren Betrieb nicht zu.

Das Bewegungsbad im Evangelischen Krankenhaus Mettmann, EVK, wird zum 30. Juni geschlossen. 22 Jahre lang gehörte das Bad fest zum Angebot des Instituts für Gesundheitsförderung (IfG) und der Elternschule. Dort gab es Kurse für Wassergymnastik, Schwangerenfitness, Aquafitness oder Babyschwimmen. Damit ist nun für immer Schluss. Die Begründung: Die gestiegenen Energiepreise machen den Erhalt des Beckens unmöglich. „Wir können in unserem Bewegungsbad leider nicht einfach die Temperatur um einige Grad Celsius senken, wie dies nun in größeren Schwimmbädern umgesetzt wird, denn wir haben kein Sportbecken, sondern ein Becken, in dem spezielle Kurse stattfinden und für die warme Wassertemperaturen erforderlich sind“, erklärt Geschäftsführerin Jessica Llerandi Pulido.